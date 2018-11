Vasco bate Fluminense por 1 a 0 e se afasta da zona de rebaixamento

Em um jogo muito fraco tecnicamente, o Vasco obteve um grande resultado ao derrotar o Fluminense por 1 a 0, neste sábado, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time de São Januário chegou aos 38 pontos, na 12.ª colocação, mais distante da zona de rebaixamento. A equipe das Laranjeiras segue com 40, em 10.º lugar.

O primeiro tempo foi todo do Fluminense. Apesar do domínio, poucas foram as chances criadas. Nas melhores, Luciano acertou a trave do goleiro uruguaio Martín Silva, em cobrança de falta, aos 24 minutos, e obrigou o vascaíno a fazer boa defesa, aos 32.

O Vasco viveu de poucos momentos de lucidez do atacante argentino Maxi López. Na maioria do tempo, o time do técnico Alberto Valentim limitou-se a se defender e a gastar o tempo com um toque de bola inofensivo. Ao final dos primeiros 45 minutos, os pouco mais de 12 mil torcedores presentes ao estádio do Maracanã externaram a sua insatisfação com uma grande vaia.

A segunda etapa começou ainda pior, com os times praticando um futebol em baixa velocidade. Mas aos 14 minutos, Thiago Galhardo recebeu na direita, tentou cruzar e a bola bateu no braço direito de Paulo Ricardo. Pênalti, que Maxi López bateu com categoria para abrir o placar para o Vasco.

Com a vantagem no placar, o Vasco abdicou do ataque e se surpreendeu por não ser pressionado pelo adversário. O Fluminense só acordou nos 10 minutos finais, com boas iniciativas de Everaldo e Ayrton Lucas. O atacante fez boa jogada para a finalização errada de Sornoza e ainda tentou o empate, mas errou o alvo. O lateral-direito, que jogou como meia, avançou bastante e chegou a forçar Martín Silva a fazer defesa de destaque.

Após o apito final, Sornoza e Rildo discutiram, um início de briga foi registrado e o jogador do Fluminense recebeu o cartão vermelho. Na próxima rodada, o Vasco visita o Grêmio, em Porto Alegre, enquanto que o rival tricolor recebe o Sport.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 x 1 VASCO

FLUMINENSE - Júlio César; Ibañez, Paulo Ricardo (Everaldo), Digão e Léo (Igor Julião); Richard, Jadson, Sornoza e Ayrton Lucas; Matheus Alessandro (Júnior Dutra) e Luciano. Técnico: Marcelo Oliveira.

VASCO - Martín Silva; Luiz Gustavo, Werley, Leandro Castán e Ramon; William Maranhão, Andrey (Raul), Yago Pikachu, Marrony (Rildo) e Fabrício (Thiago Galhardo); Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Maxi López (pênalti), aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luciano, Digão e Ibañez (Fluminense); Martín Silva, Leandro Castán, Ramon e William Maranhão (Vasco).

CARTÃO VERMELHO - Sornoza (Fluminense).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (Fifa/SP).

RENDA - R$ 343.255,00.

PÚBLICO - 12.728 pagantes (17.275 no total).

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).