Vasco bate LDU em São Januário, mas acaba eliminado na Sul-Americana

O Vasco derrotou a LDU pelo placar de 1 a 0 na noite desta quinta-feira, no Estádio São Januário, mas acabou eliminado da Copa Sul-Americana por causa da derrota sofrida no Equador. Na ocasião, perdeu por 3 a 1. Apesar da derrota, o time carioca saiu aplaudido de campo.

Classificada, a LDU já sabe quem irá enfrentar nas oitavas de final. O adversário é o Deportivo Cali, da Colômbia, que passou pelo Bolívar com duas vitórias - 4 a 0 e 2 a 1.

Com um meio-campo ofensivo, o Vasco não demorou a propor o jogo, mas encontrou uma LDU centralizada toda na defesa. Com a vantagem conquistada em casa, o time equatoriano usou duas linhas de quatro para anular as jogadas laterais do clube carioca, que foi chegar com perigo aos 25 minutos.

Ramon acionou Pikachu, que cruzou, André Ríos fez o corta-luz e deixou para Thiago Galhardo. Ele tirou do zagueiro e mandou na trave. A resposta foi imediata. Após cobrança de lateral, Anangonó desviou de cabeça para Anderson Julio, que também acertou a trave.

Os minutos finais foram de pressão por parte do time carioca. André Ríos dominou dentro da área e chutou em cima do goleiro Gabbarini. Thiago Galhardo e Pikachu também tentaram, mas não conseguiram passar pela marcação rival.

O Vasco voltou para o segundo tempo fazendo uma verdadeira blitz para cima do LDU, que trocava passe para tentar esfriar o ímpeto da equipe carioca. No cruzamento de Ramon, Andrey recebeu sem marcação e mandou à direita do gol.

O time equatoriano abriu mão de atacar e colocou todos os jogadores atrás da linha de meio de campo. O Vasco foi para o abafa, mas encontrou um paredão na sua frente. Em boa tentativa de Giovanni Augusto pela direita, Caio Monteiro recebeu dentro da área e deu um leve desviou, para fora.

O Vasco enfim chegou ao gol. Aos 40 minutos, Thiago Galhardo recebeu de André Ríos e mandou no fundo das redes. Precisando ainda de mais um para classificar, o time carioca foi com tudo para o ataque, mas não conseguiu evitar a eliminação.

O time carioca agora foca suas atenções no Campeonato Brasileiro. No fim de semana vai enfrentar o Palmeiras, domingo, às 19 horas, no Allianz Arena, em São Paulo, pela 18ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 1 x 0 LDU

VASCO - Martín Silva; Luiz Gustavo, Oswaldo Henriquez (Raul), Breno (Ricardo Graça) e Ramon; Leandro Desábato (Caio Monteiro), Andrey, Giovanni Augusto, Thiago Galhardo e Yago Pikachu; Andrés Rios. Técnico: Jorginho.

LDU - Adrián Gabbarini; José Quinteros, Franklin Guerra, Horacio Salaberry e Aníbal Chala; Anderson Julio, Edison Veja, Jefferson Orejuela e Jhojan Julio (Jefferson Intriago); Fernando Guerrero (Gaston Rodríguez) e Juan Anangonó (Pellerano). Técnico: Pablo Repetto.

GOL - Thiago Galhardo, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luiz Gustavo, Breno e Yago Pikachu (Vasco); Adrián Gabbarini, Jefferson Intriago, Jefferson Orejuela e Fernando Guerrero (LDU).

ÁRBITRO - Mario Diaz de Vivar (PAR).

RENDA - R$ 452.750,00.

PÚBLICO - 18.517 pagantes.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).