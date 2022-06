Vasco bate Londrina e assume 2º lugar da Série B na estreia de Maurício Souza

Na estreia do técnico Maurício Souza, o Vasco venceu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, visitou o Londrina, no Estádio do Café, em Londrina (PR), pela 13ª rodada, e fez 1 a 0. O gol foi marcado por Raniel no início do segundo tempo.

Esta foi a terceira vitória seguida do time carioca, que segue como único invicto da competição. Com 27 pontos, está na vice-liderança, atrás apenas do Cruzeiro, que tem 31. O Vasco tem oito pontos de vantagem para o quinto colocado e, mesmo que o Sport vença na rodada, a diferença ainda será de seis pontos. O Londrina, que não perdia há três jogos, segue com 15 pontos, em 11º lugar.

Londrina e Vasco começaram o jogo indo para o ataque. A primeira boa chegada foi do time carioca, com Nenê fazendo lindo lançamento para Getúlio. O atacante adiantou a bola, mas não chutou tão bem, já dentro da grande área. Os donos da casa responderam e quase marcaram em dois chutes de fora da área. Primeiro com Mirandinha, que finalizou com perigo, mas por cima. Depois, com Douglas Coutinho, que chutou rasteiro e exigiu grande defesa de Thiago Rodrigues.

A partir daí, a partida ficou mais cadenciada e o número de chances diminuiu. Mas no final, o time paranaense ainda teve a melhor chegada do jogo até então. Após passe da direita, Jhonny Lucas chutou da entrada da área e acertou o travessão.

Quem abriu o placar, porém, foi o Vasco, logo no começo do segundo tempo. Aos dois minutos, Edimar fez cruzamento e Nenê se jogou para completar. O goleiro defendeu, mas Raniel, que entrou no intervalo, estava lá para marcar seu décimo gol na temporada e quarto na Série B.

Mesmo assim, o Londrina não se escondeu do jogo e buscou o empate. Douglas Coutinho levou perigo com chute por cima. Depois, quase contou com falha do goleiro Thiago Rodrigues para marcar. Após cruzamento, o goleiro vascaíno decidiu tentar chutar em vez de sair com as mãos. Ele furou, a bola bateu em Matheus Lucas, mas foi por cima.

O Londrina ainda teve algumas chegadas, com Salatiel quase completando chute cruzado na pequena área, e Samuel Santos, que cabeceou também na pequena área. Apesar do sufoco, o Vasco fechou bem sua defesa e garantiu a vitória fora de casa.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, às 19h, pela 14ª rodada. O Vasco recebe o Operário, em São Januário, no Rio. O Londrina também joga em casa, no Estádio do Café, em Londrina, contra o Guarani.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 0 X 1 VASCO

LONDRINA - Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Gustavo Vilar e Eltinho (Felipe Vieira); Luis Mandaca (Jean Henrique), Jhonny Lucas, Marcinho (Salatiel) e Caprini; Mirandinha (Matheus Lucas) e Douglas Coutinho (Watson). Técnico: Adilson Batista.

VASCO - Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Weverton), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara (Zé Gabriel), Andrey dos Santos e Nenê; Gabriel Pec (Matheus Barbosa), Figueiredo (Erick) e Getúlio (Raniel). Técnico: Maurício Souza.

GOL - Raniel, aos dois minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jean Pierre Gonçalves Lima (RS).

CARTÕES AMARELOS - Saimon e Marcinho (Londrina) e Weverton, Edimar, Raniel e Gabriel Pec (Vasco).

RENDA - R$ 257.040,00.

PÚBLICO - 6.120 pagantes (7.038 presentes).

LOCAL - Estádio do Café, em Londrina (PR).