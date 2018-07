Vasco bate o ABC fora de casa e fica mais perto do G-4 da Série B

O Vasco venceu o ABC por 2 a 1, neste sábado, na Arena das Dunas, e ficou a apenas um ponto da zona de acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Apesar do bom resultado, o ABC jogou melhor, mas não soube aproveitar as oportunidades criadas. Com a vitória, o time vascaíno chegou a 12 jogos de invencibilidade na Série B.

A equipe carioca agora tem 25 pontos, um atrás do Joinville, hoje quarto colocado. Já o ABC estacionou nos 20 pontos e se manteve na segunda metade da tabela de classificação. Depois de um início equilibrado e com muitas faltas, o time da casa começou a desequilibrar e levar perigo ao gol de Martín Silva. As melhores jogadas saíram pela ponta direita, com Renato, que aproveitava com velocidade e as brechas deixadas por Marlon.

O Vasco, por outro lado, tinha dificuldade para criar jogadas ofensivas. Além da forte marcação do ABC, sofria com muitos erros de passe. Porém, em uma bobeada da defesa do ABC, aos 35 minutos, a bola sobrou para Kleber, livre, abrir o placar.

A defesa vascaína seguiu tomando sufoco no início segundo tempo. Em dois lances, o goleiro Martín Silva teve de fazer grandes defesas. Quando seu time era melhor, Michel agarrou o vascaíno Dakson na área e o juiz marcou pênalti. Douglas bateu e ampliou o resultado para os vascaínos, aos 14 minutos.

Os dois times passaram a jogar mais abertos no fim do jogo. Atrás no placar, o ABC pressionava mais e conseguiu diminuir a desvantagem em um gol de pênalti, convertido em uma bela cavadinha de Dennis Marques, aos 41 minutos. Impulsionado pela torcida, o mandante ainda conseguiu criar boas jogadas, mas faltou eficiência de seus atacantes para empatar o jogo.

FICHA TÉCNICA

ABC 1 X 2 VASCO

ABC - Gilvan; Renato, Sueliton, Marlon e Michel Benhami; Fabio Bahia, Liel (João Henrique), Daniel Amora e Rodrigo Silva (Denis Marques); Rogerinho (Júnior Timbó) e João Paulo. Técnico - Zé Teodoro.

VASCO - Martín Silva; Carlos César, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon (Henrique); Aranda, Fabrício, Dakson e Douglas; Lucas Crispim (Montoya) e Kleber (Edmílson). Técnico - Adilson Batista.

GOLS - Kleber, aos 35 do primeiro tempo; Douglas, aos 14, e Denis Marques, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÕES AMARELOS - Douglas Silva, Marlon, Dakson, Rodrigo, Henrique (VASCO); Michel (ABC).

PÚBLICO - 26.587 pagantes (27.044 presentes).

RENDA - R$ 749.285,00.

LOCAL - Arena das Dunas, em Natal.