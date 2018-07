Vasco bate o São Carlos-SP, mas termina na vice-liderança de grupo na Copa SP

O Vasco ganhou do São Carlos-SP por 1 a 0, neste sábado, no estádio Luisão, em São Carlos (SP), pela terceira e última rodada do Grupo 9 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o resultado não foi o bastante para que os cariocas terminassem na primeira colocação da chave.

Apesar da vitória, o Vasco terminou atrás do São Carlos no grupo por conta do saldo de gols (4 contra 1), já que ambos somaram seis pontos. Na próxima fase, os cariocas vão ter pela frente o Botafogo-SP, enquanto que os paulistas enfrentam o Independente-SP. As datas e os locais serão definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A partida no estádio Luisão foi bastante equilibrada, com os dois times criando oportunidades de gols. No entanto, apenas o Vasco balançou as redes. Aos 13 minutos, Elias recebeu de Robinho na entrada da área e chutou cruzado, tirando do alcance de Kelvin. Já nos minutos finais, o São Carlos se lançou todo ao ataque e apostou principalmente nas bolas áreas, mas não conseguiu escapar da marcação alvinegra.

Nos acréscimos, Zé Pedro recebeu de Nenê dentro da área e finalizou rasteiro, mas o goleiro do Vasco defendeu com os pés e impediu o empate dos donos da casa.