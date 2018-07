Vasco bate Portuguesa-RJ em novo jogo-treino e fecha intertemporada em Pinheiral

Poucas horas depois de derrotar o Madureira, o Vasco voltou a campo para outro jogo-treino e conquistou uma nova vitória. O adversário foi a Portuguesa-RJ, que acabou derrotada por 1 a 0. Andrey fez de cabeça o único gol do jogo amistoso, disputado no CT João Havelange, na cidade de Pinheiral, no interior do Rio de Janeiro.

+ Com gols de Paulo Vitor e Thiago Galhardo, Vasco vence Madureira em jogo-treino

Desta vez, o técnico Jorginho optou por mandar a campo um time alternativo, totalmente diferente do que bateu o Madureira mais cedo. Evander e Giovanni Augusto comandaram as ações ofensivas e o lateral-direito Lenon, contratado junto ao Guarani, foi a grande novidade da atividade.

A partida amistosa foi equilibrada e a Portuguesa-RJ ofereceu dificuldades ao time cruzmaltino. Evander e Giovanni Augusto, este duas vezes, tiveram boas chances de marcar. Mas quem deu a vitória ao Vasco foi o volante Andrey, que recebeu cruzamento na segunda trave e cabeceou com precisão.

O jogo-treino contra a Portuguesa-RJ fechou a intertemporada do Vasco em Pinheiral. Agora, o time carioca volta ao Rio de Janeiro para a última semana de preparação antes da volta das competições depois da disputa da Copa do Mundo da Rússia.

Jorginho avaliou como positiva a passagem da equipe por Pinheiral. "Esse período aqui foi fundamental, pois trabalhamos várias áreas, em especial a parte física. Atingimos nosso objetivo e acredito que eles conseguirão suportar o segundo semestre. No meu ponto de vista conseguimos realizar um trabalho muito bem feito. Fortalecemos o entrosamento e amizade do grupo. Isso é indispensável na formação de um grupo forte", afirmou.

O primeiro desafio na retomada do calendário será duro: vencer o Bahia por mais de três gols no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. O duelo será no próximo dia 16, um depois da final do Mundial da Rússia.