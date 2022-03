Vasco bate Resende, fica em 3º e terá o Flamengo como adversário nas semis do Carioca

O Vasco terá pela frente o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. O clube alvinegro derrotou o Resende por 3 a 0, neste domingo, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, pela 11ª e última rodada da fase de classificação, e terminou em terceiro lugar graças ao empate do Botafogo com o Audax por 2 a 2.

Com 22 pontos, o Vasco ficou dois à frente do rival de General Severiano, que enfrentará o Fluminense na outra semifinal. O primeiro duelo entre vascaínos e flamenguistas será disputado nesta quarta-feira, às 20 horas, com mando alvinegro (local a definir), e o segundo acontecerá no próximo domingo, às 16 horas, no estádio do Maracanã. O time rubro-negro joga pela vantagem do empate no confronto.

Leia Também Na reabertura do Maracanã, Flamengo faz 6 no Bangu e chega embalado para semifinais

No primeiro tempo, o calor atrapalhou o nível técnico do jogo. Muitos erros de passe e muitas faltas para segurar o andamento da partida. Sem qualquer preocupação, o Resende adotou uma postura defensiva e não saiu disso. Travado, o Vasco teve duas boas chances antes dos 40 minutos: uma bicicleta de Figueiredo, que o goleiro Gustavo Fraga espalmou para escanteio, e uma bola na trave em um chute de Zé Gabriel.

O gol saiu aos 40 minutos. O ataque do Vasco trabalhou a bola até chegar na entrada da área. Bruno Nazário dominou, limpou para a perna esquerda e acertou um belo chute no ângulo esquerdo alto de Gustavo França.

Depois do intervalo, a estratégia do Vasco foi dar mais espaço para o Resende sair para o ataque e, assim, ter o contragolpe. A tática deu certo e o time visitante buscou mais o ataque. Com as entradas de Vitinho e Vinícius, o clube de São Januário ficou ainda mais rápido em seu setor ofensivo e a vitória foi sacramentada com um gol de cada um deles.

Aos 30 minutos, após cruzamento de Jhon Sánchez pela esquerda, Vitinho apareceu livre na grande área para cabecear no ângulo direito de Gustavo França. Pouco depois, aos 34, Vinícius aproveitou uma bobeada do goleiro do Resende com o zagueiro Heitor na entrada da área e só teve o trabalho de tocar a bola para as redes.

Daí em diante, foi administrar e esperar o final do jogo em Angra dos Reis. O Botafogo não conseguiu a virada e a comemoração pela conquista do terceiro lugar ficou em São Januário.

FICHA TÉCNICA:

VASCO 3 x 0 RESENDE

VASCO - Halls; Léo Matos, Quintero, Ulisses (Zé Vitor) e Riquelme; Yuri Lara (Juninho), Zé Gabriel, Luiz Henrique (Vinícius), Bruno Nazário (Jhon Sánchez) e Isaque (Vitinho); Figueiredo. Técnico: Zé Ricardo.

RESENDE - Gustavo Fraga; Ben-Hur, Heitor, Gabriel Peixoto e Kaique; João Felipe (Medina), Emanuel Biancucchi (Gabriel Justino) e Zizu (Ingro); Jeffinho (Brendon), Raphael Macena (Bismarck) e Igor Bolt. Técnico: Sandro Sargentim.

GOLS - Bruno Nazário, aos 38 minutos do primeiro tempo. Vitinho, aos 30, e Vinícius, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Zizu (Resende).

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (Fifa).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).