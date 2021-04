Vasco bate Tombense com um gol em cada tempo e avança à 3ª fase da Copa do Brasil

Com um gol no início de cada tempo e uma boa atuação fora de casa, o Vasco derrotou o Tombense por 2 a 1 nesta quarta-feira, no estádio Almeidão, em Tombos, e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Gabriel Pec abriu o placar e Andrey, de falta, selou o triunfo que garantiu a classificação. O time mineiro descontou com Gabriel Amorim.

O Vasco ainda não sabe quem enfrenta na sequência da Copa do Brasil. De acordo com o regulamento, os duelos serão definidos por sorteio. A terceira fase está prevista para acontecer entre os dias 2 e 9 de junho.

Com o resultado, a equipe treinada por Marcelo Cabo ampliou a invencibilidade na temporada para oito partidas, com três vitórias e cinco empates neste período. A última derrota foi para o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, por 1 a 0. Foi também o primeiro triunfo do time cruzmaltino como visitante na temporada, quebrando um tabu de quase seis meses sem vencer longe da sua casa.

O Vasco assegurou o triunfo com dois gols no início de cada tempo. Na etapa inicial, o time cruzmaltino abriu o placar aproveitando vacilo da zaga rival, que cochilou e viu Gabriel Pec, atento, roubar a bola, driblar o goleiro e mandar para as redes aos dois minutos.

O gol fez com que o Tombense ficasse nervoso em campo e deixou o Vasco à vontade. No entanto, os visitantes não aproveitaram as chances que criaram e os anfitriões, com o tempo, se encontraram.

Mais confortável, o time de Tombos chegou perto de empatar duas vezes, ambas com Daniel Amorim. Depois, também assustou com Matheus Lopes, em cabeceio que obrigou Lucão a uma boa defesa. A equipe carioca respondeu com Léo Matos, em arremate potente de fora da área defendido pelo goleiro Felipe Garcia.

O início do segundo tempo foi semelhante ao do primeiro. O Vasco mais uma vez balançou as redes cedo, aos 4 minutos, e ficou mais tranquilo. Andrey foi o autor do gol, em cobrança de falta rasteira no canto do goleiro. No lance, o árbitro Leandro Pedro Vuaden assinalou falta, mas Cano foi derrubado dentro da área. Não fez diferença para os vascaínos, já que o gol saiu de qualquer maneira.

Com vantagem de dois gols, os visitantes iam administrando o resultado com certa tranquilidade e indicavam que não teriam dificuldade para confirmar a classificação. No entanto, o Tombense acordou a partir da segunda metade da etapa final e deixou a reta final emocionante a partir do gol de Daniel Amorim. Após cobrança de falta, o atacante antecipou a marcação e marcou de cabeça aos 37 minutos. Depois disso, o time mineiro ocupou o campo de ataque e pressionou intensamente, mas o Vasco se segurou e garantiu a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

OUTROS JOGOS

Sem surpresas nos jogos da segunda fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, os times baianos conquistaram suas vagas na terceira fase. Os rivais Bahia e Vitória e o Juazeirense vão representar os baianos na sequência da competição nacional. Boavista-RJ e Vasco também avançaram.

No Barradão, o Vitória confirmou o favoritismo e venceu por 2 a 0 o Rio Branco-ES, com gols de David e Gabriel Bispo, ambos no começo do segundo tempo. O Bahia, em Pituaçu, goleou o Manaus por 4 a 1, com gols de Rodriguinho, Thaciano, Conti e Rossi. Gilson Alves fez o gol de honra dos visitantes.

Na cidade de Juazeiro, no interior da Bahia, o Juazeirense eliminou o Volta Redonda nos pênaltis, por 4 a 2, depois de um empate emocionante por 3 a 3. Isso porque o time do Rio de Janeiro abriu três gols de vantagem em apenas 17 minutos, com gols de João Carlos, Heitor e Alef Manga.

No segundo tempo, o time da casa reagiu com Daniel Nazaré e Wendell, empatando aos 51 minutos com Kanu. O inesperado empate baixou o moral do Voltaço, que acabou eliminado nas penalidades máximas.

À tarde, no Piauí, o Boavista venceu o Picos por 1 a 0 com gol de Michel Douglas. À noite, em Tombos (MG), o Vasco venceu por 2 a 1 o Tombense. Gabriel Pec e Andrey,de falta, anotaram para o time carioca, enquanto Daniel Amorim, de cabeça, diminuiu no final para o time mineiro.

Os classificados vão receber, cada um, R$ 1,7 milhão por chegarem à terceira fase ainda sem conhecer seus adversários que sairão em sorteio promovido pela CBF, promotora da competição.

FICHA TÉCNICA:

TOMBENSE 1 x 2 VASCO

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Elivelton), Wesley, Matheus Lopes e João Paulo; Rodrigo (Rubens), Paulinho Dias, Jhemerson (Marquinhos); Everton Galdino, Daniel Amorim e Rodrigo Carioca (Caíque). Técnico: Bruno Pivetti.

VASCO - Lucão; Léo Matos, Ernando, Leandro Castan e Zeca; Andrey, Galarza (Léo Jaba), Gabriel Pec (Bruno Gomes) e Marquinhos Gabriel (Miranda); Morato (Lucas Figueiredo) e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Gabriel Pec, aos 2 minutos do primeiro tempo. Andrey, aos 4, e Daniel Amorim, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Jhemerson, (Tombense); Zeca e Marquinhos Gabriel (Vasco).

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogos com portões fechados.

LOCAL - Estádio Almeidão, em Tombos (MG).

Confira os jogos da semana da Copa do Brasil:

Picos-PI 0 x 1 Boavista-RJ

Juazeirense-BA 3 (4) x (2) 3 Volta Redonda-RJ

Vitória-BA 2 x 0 Rio Branco-ES

Bahia-BA 4 x 1 Manaus-AM

Tombense 1 x 2 Vasco