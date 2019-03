Vasco x Boavista: transmissão, horário e onde assistir ao jogo pelo Carioca

Vasco e Boavista se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada da Taça Rio, em São Januário, o segundo turno do Campeonato Carioca. As equipes vivem momentos completamente opostos na temporada, o que aumenta ainda mais o favoritismo do time comandada por Alberto Valentim.

Onde assistir Vasco x Boavista ao vivo?

Vasco x Boavista terá transmissão do SporTV e transmissão em tempo real do Estado. O Vasco, campeão da Taça Guanabara, estreou na Taça Rio com um empate diante do Botafogo e usará a partida deste sábado como preparação para mais um clássico no sábado que vem, dia 9 de março, quando irá encarar o Flamengo. Já o Boavista também tem um ponto na Taça Rio, mas teve campanha discreta na Taça Guanabara e ficou apenas na quarta posição do Grupo C.

Na última rodada, o Vasco empatou por 1 a 1 com o Botafogo e manteve sua invencibilidade na temporada. A última derrota vascaína foi no dia 25 de novembro do ano passado, quando perdeu em casa para o Palmeiras por 1 a 0.

Quanto ao Boavista, a campanha é bem mais humilde. A equipe da cidade de Saquarema não vence há cinco jogos e neste intervalo, foi eliminado em casa da Copa do Brasil, com uma derrota por 2 a 1 para o Figueirense. Depois do jogo com o Vasco, os próximos compromissos são contra Portuguesa, Fluminense, Americano e Volta Redonda, respectivamente.