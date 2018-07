Vasco busca a reabilitação na partida contra o Internacional

RIO - Juninho Pernambucano voltou ao Vasco fazendo gol, mas com derrota. Os torcedores vascaínos que vão a São Januário neste sábado para rever o craque depois de quase 11 anos de separação, no duelo contra o Internacional, às 18h30, esperam que o Reizinho repita a performance do jogo contra o Corinthians, apenas com um resultado diferente.

Duas derrotas seguidas deixaram o time carioca na 10.ª colocação, com 11 pontos, e parece ter feito despertar os jogadores do torpor que os acometia desde a conquista da Copa do Brasil. Pelo menos é o que espera o técnico Ricardo Gomes, que mostra preocupação com Juninho, dado o pouco tempo de recuperação para o jogo, apenas dois dias, e sua longa ausência dos gramados.

"Ele ficou mais tempo (em campo) do que eu desejava e menos do que eu precisava. Por isso disse que vivia uma sinuca, sabia que o tempo de recuperação era curto e que a expectativa da torcida era grande. Mas acho que ele vai se recuperar. O Juninho se reapresentou cansado, mas ele é um fominha e acho que vai estar em condições", comentou Ricardo Gomes.

O treinador cruzmaltino estuda formas de melhorar o sistema de marcação com a entrada do camisa 8, que deixa o time com apenas Rômulo na cabeça de área. Contra os paulistas, ficaram evidentes os espaços nas costas, especialmente, de Márcio Careca, um ponto de preocupação. Ricardo Gomes acha que vai conseguir resolver a questão com um pouco de tempo. "Requer tempo de trabalho. Mas eu gostei muito do que eu vi e acredito que esta formação ainda vai ter vida longa aqui no Vasco. A transição da bola fica mais fácil e ganhamos muito na bola parada", analisou.

O zagueiro Renato Silva foi anunciado nesta sexta-feira como novo jogador do clube. Ele assina até junho de 2012 e foi uma indicação de Ricardo Gomes, que trabalhou com o defensor no São Paulo.

Internacional. Depois de três vitórias consecutivas, o Internacional passou a sonhar com a liderança do Campeonato Brasileiro. O caminho para chegar lá, mesmo que provisoriamente, inclui a combinação de uma vitória contra o Vasco da Gama, neste sábado, com um tropeço do Corinthians diante do Atlético Goianiense no domingo e depois outra vitória em confronto direto contra o concorrente paulista, na próxima quinta-feira. Por enquanto, o Internacional é quarto colocado, com 15 pontos, e o Corinthians, que é o alvo, é o líder com 19.

O técnico Paulo Roberto Falcão evita as projeções matemáticas porque entende que as trocas de posições serão constantes nesta fase da competição. "Não dá para pensar em alguma coisa estando apenas na oitava rodada", despistou, nesta sexta-feira, antes de embarcar para o Rio de Janeiro. "Quem conseguir manter a regularidade é que chegará lá na frente em melhores condições", previu, avisando que, por enquanto, o planejamento é feito jogo a jogo.

Para enfrentar o Vasco, Falcão não terá os volantes Bolatti, afastado pelo terceiro cartão amarelo, e Tinga, contundido, e nem com o meia Oscar, cedido à seleção brasileira sub-20. Em compensação, poderá escalar o zagueiro Juan, liberado do selecionado sub-20 especificamente para a partida deste sábado, e com o meia D'Alessandro, voltando de suspensão. A escalação não foi antecipada, mas é provável que o treinador coloque Glaydson no lugar de Bolatti e faça mistério até o fim sobre o substituto de Oscar, que pode ser Ricardo Goulart ou Fabrício.

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Anderson Martins e Márcio Careca; Rômulo, Juninho Pernambucano, Felipe e Diego Souza; Eder Luís e Alecsandro. Técnico: Ricardo Gomes.

INTERNACIONAL - Muriel; Nei, Bolívar, Juan e Kleber; Glaydson, Guiñazu, Fabrício (Ricardo Goulart) e D'Alessandro; Zé Roberto e Leandro Damião. Técnico: Paulo Roberto Falcão.

Árbitro - Jailson Macedo de Freitas (BA); Horário - 18h30; Local - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).