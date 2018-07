Vasco busca reforços para a zaga e o meio-campo Aberta a temporada de especulações, o Vasco estaria interessado em trazer dois reforços do exterior. A diretoria do clube faz mistério e não divulga nomes. Um deles seria para o meio-de-campo e outro para fazer a dupla de zaga com Dedé, um dos destaques do Brasileiro e que integra a seleção do campeonato, em votação promovida pela CBF.