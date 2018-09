Vasco cai para o Vitória e perde a quarta seguida no Brasileirão

A situação do Vasco só piora. Neste domingo, o time carioca perdeu a quarta seguida no Campeonato Brasileiro ao levar 1 a 0 do Vitória, no Barradão, pela 24.ª rodada. Com isso, Alberto Valentim continua sem vencer no comando do clube.

Com o resultado, o Vasco continua na 16.ª posição, com os mesmos 24 pontos de Sport e Ceará, levando a melhor apenas no saldo de gols: -9 a -16 em relação ao Sport e mais vitórias do que o Ceará - 6 a 5. Já o Vitória se afastou da zona de rebaixamento, pulando para a 12.ª colocação, com 29 pontos. Este foi o terceiro triunfo seguido em casa do clube, que não leva gols há quatro jogos, o que é um grande feito para quem tem a pior defesa da competição, com 40 gols sofridos.

O primeiro tempo foi muito cauteloso para quem precisa vencer de qualquer maneira para se afastar da zona de rebaixamento. A criação foi ruim em ambas as equipes, que tiveram poucas chances de abrir o placar.

Mesmo fora de casa, o Vasco criou a primeira oportunidade de perigo. Após cobrança de falta, Luiz Gustavo desviou de cabeça e mandou rente ao gol de Ronaldo. A resposta veio com Léo Gomes. Ele recebeu dentro da pequena área e testou à queima-roupa para defesa de Martín Silva.

A partir daí o jogo caiu de produção. Sem Pikachu, que ficou no banco de reservas, o Vasco teve mais força defensiva, mas perdeu a sua principal fonte de ataque. Assim como o clube carioca, o Vitória não fez muito para movimentar o placar.

O time baiano voltou melhor para o segundo tempo e viu Léo Ceará receber dentro da área e perder mais uma grande oportunidade de gol. E vendo seu time com dificuldade para criar, Alberto Valentim respondeu colocando Yago Pikachu.

Mas foi o Vitória que acabou marcando seu gol. Aos 27 minutos, Léo Gomes deu excelente assistência e deixou Erick de frente para o gol. O atacante só teve o trabalho de tocar no lado esquerdo na saída de Martín Silva para balançar as redes.

Após o gol, o clima esquentou. Pikachu discutiu com Lucas Ribeiro na frente do árbitro e ambos acabaram expulsos. A confusão se estendeu no túnel ao vestiário, com reservas de ambos os lados no empurra-empurra. A polícia precisou ser chamada para acalmar os ânimos. Com a bola voltando a rolar, o Vasco esboçou uma pressão, mas viu o goleiro Ronaldo crescer com boas defesas e assegurar mais um triunfo para o time baiano.

Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Ceará no sábado, às 16h, no Castelão, em Fortaleza. No mesmo dia, às 19h, o Vasco faz clássico diante do Flamengo, no Mané Garrincha, em Brasília.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 VASCO

VITÓRIA - Ronaldo; Jeferson, Ramon, Lucas Ribeiro e Fabiano; Rodrigo Andrade (Lucas Fernandes), Léo Gomes, Marcelo Meli, Neilton (André Lima) e Erick; Léo Ceará (Aderllan). Técnico: Paulo César Carpegiani.

VASCO - Martín Silva; Lenon, Luiz Gustavo, Werley e Ramon; Desábato (Marrony), Raul, Willian Maranhão (Kelvin) e Wagner (Yago Pikachu); Andrés Rios e Maxi López. Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Erick, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Erick, Léo Gomes, Lucas Fernandes e Ramon (Vitória); Desábato (Vasco).

CARTÕES VERMELHOS - Lucas Ribeiro (Vitória); Yago Pikachu (Vasco).

RENDA -R$ 96.348,00.

PÚBLICO - 3.882 pagantes.

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).