Vasco cede empate ao Fortaleza e continua na lanterna do Brasileirão

Em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Vasco empataram por 1 a 1, neste domingo, na Arena Castelão, em Fortaleza. O lateral-direito Yago Pikachu, em cobrança de pênalti, fez o gol dos visitantes e o atacante Romarinho empatou para o clube cearense.

Com o resultado, o Vasco segue sem vencer no torneio nacional e fica na lanterna da competição, a 20.ª colocação, com apenas três pontos. Já o Fortaleza sobe para o 13.º lugar, com sete pontos somados.

Na partida deste domingo, o técnico Rogério Ceni optou por poupar alguns titulares tendo em vista o jogo de volta da decisão da Copa do Nordeste, que acontece nesta quarta-feira. Na ida, o time cearense venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, com gol do atacante Wellington Paulista, que não enfrentou o rival cruzmaltino.

Já o novo técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, optou por escalar a equipe no 4-3-3, com três volantes, deixando o meia-atacante Valdivia no banco de reservas. A principal novidade foi Marcos Júnior, volante que fez a sua estreia entre os 11 iniciais.

O jogo começou morno e a primeira chance boa surgiu apenas aos 19 minutos. Em cobrança de escanteio ensaiada, Gabriel Dias recebeu e chutou perto da meta vascaína. Aos 34, o time da casa voltou a assustar. Júnior Santos tentou dar um voleio, mas mandou por cima da baliza de Sidão.

Cinco minutos depois, foi a vez do Vasco levar perigo. Marrony avançou pela direita e rolou para Lucas Mineiro, que pegou mal e mandou para fora. Logo em seguida, o volante perderia outra chance: ele roubou a bola no meio de campo e correu sozinho até a área do Fortaleza. Na hora de finalizar, o vascaíno foi travado por Quintero, providencial.

O segundo tempo começou com grande oportunidade para o Fortaleza logo aos quatro minutos. Gabriel Dias cobrou escanteio na pequena área e Júnior Santos testou com força, mas a bola parou no travessão. Em seguida, o Vasco respondeu com tentativa de Yago Pikachu, que acertou a rede, mas pelo lado de fora.

Os visitantes voltariam a assustar aos nove minutos, quando Rossi chutou de primeira após cobrança de escanteio, mandando por cima do gol de Felipe Alves. Três minutos depois, o arqueiro precisou trabalhar por causa de outro tiro de canto: Danilo Barcelos cobrou e Werley cabeceou com firmeza. A bola foi em cima dele, que defendeu no reflexo para evitar o gol do Vasco.

Aos 14 minutos, o Fortaleza respondeu. Logo depois de entrar na partida, o ponta Osvaldo apareceu bem para cabecear e o zagueiro Ricardo Graça salvou o Vasco em cima da linha.

Cinco minutos depois, o time da casa errou na saída de bola e Rossi foi lançado pela direita. O atacante saiu na cara de Felipe Alves, que derrubou o atacante antes de ser driblado. Yago Pikachu foi para a cobrança e converteu depois de a bola bater no pé da trave direita, quase alcançada pelo arqueiro do Fortaleza.

Após a inauguração do placar, o Fortaleza quase igualou o marcador. Em meio a bate-rebate na área do Vasco, Sidão saiu mal e a bola sobrou para Kieza. O atacante chutou para o gol, mas em cima de Ricardo Graça, que salvou em cima da linha mais uma vez.

Aos 43 minutos, porém, a zaga alvinegra não pôde evitar o gol do Fortaleza. Romarinho recebeu de Osvaldo na meia-lua, ajeitou e encheu o pé para acertar o canto direito e fazer a festa da torcida na Arena Castelão.

Grande feito do time da casa, que tinha acabado de ficar com um a menos. Com dores na coxa, Edinho não conseguiu continuar e deixou o campo chorando. Como consolo, fica o empate conquistado por sua equipe no final da partida.

FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 1 x 1 VASCO

FORTALEZA - Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Nathan (Dodô) e Carlinhos; Felipe, Juninho, Edinho e Marcinho (Osvaldo); Kieza e Júnior Santos (Romarinho). Técnico: Rogério Ceni.

VASCO - Sidão; Yago Pikachu, Werley, Ricardo e Danilo Barcelos; Lucas Mineiro, Raul e Marcos Júnior (Andrey); Rossi (Tiago Reis), Marrony e Yan Sasse (Valdívia). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Yago Pikachu (pênalti), aos 25, e Romarinho, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Romarinho (Fortaleza); Lucas Mineiro (Vasco).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA e PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).