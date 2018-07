Vasco celebra clima melhor e tempo para Zé Ricardo trabalhar

O técnico Zé Ricardo vai começar a trabalhar efetivamente no Vasco nesta terça-feira com o time em um clima melhor do que o encontrado na última sexta, quando foi apresentado. Afinal, no fim de semana, o time venceu o Fluminense em clássico no Maracanã por 1 a 0 e ficou um pouco mais distante da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Foi o que destacou o zagueiro Anderson Martins, celebrando a melhora de ambiente e o tempo que Zé Ricardo terá até a sua estreia, no duelo com o Grêmio, em 10 de setembro, pela 23ª rodada do Brasileirão.

"Agora vamos ter tempo, com a chegada do professor Zé Ricardo. Ele vai ter tempo para organizar, colocar em prática a sua filosofia de trabalho. Mas Hoje, graças a Deus, conseguimos alcançar um bom resultado. Esperamos que na próxima terça-feira a gente possa dar continuidade ao trabalho junto com ele", disse.

Com o triunfo, o Vasco chegou aos 28 pontos no Brasileirão, em 12º lugar. O time carioca tem três pontos de vantagem para a zona de rebaixamento e também está a três do G6, a zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores. Anderson Martins destacou o equilíbrio da competição para o time manter o foco nos próximos compromissos.

"Sabemos da grandeza do Vasco, todos os jogadores conhecem a história do clube. A gente não pode fazer menos do que o Vasco merece. Temos que trabalhar muito, o campeonato tá muito disputado e a diferença de pontos entre as equipes do meio da tabela é curta demais. Vamos brigar até o final e manter o espírito de hoje para garantir os nossos objetivos", afirmou.