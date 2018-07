Vasco celebra vaga, mas admite que precisa melhorar O Vasco evitou a zebra e eliminou o Olaria com a vitória por 1 a 0, na noite de sábado, no Engenhão. Apesar disso, os jogadores vascaínos sabem que precisam melhorar para a final da Taça Rio, quando irão enfrentar Flamengo ou Fluminense - o clássico deste domingo define o outro finalista do segundo turno do Campeonato Carioca.