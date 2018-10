Vasco chega ao Recife e William Maranhão mostra confiança em duelo com o Sport

O Vasco desembarcou nesta quinta-feira no Recife para o importante confronto com o Sport, neste sábado, pela 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cruzmaltino precisa do triunfo fora de casa para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento, e o volante William Maranhão se mostrou confiante para a partida.

"Sabemos que se conquistarmos a vitória iremos melhorar ainda mais nossa situação dentro da competição. Iremos subir bastante na tabela, passar a briga por coisas maiores, e diminuir aquela agonia de brigar contra o rebaixamento", declarou ao site oficial do clube.

Maranhão revelou ainda as instruções o técnico Alberto Valentim para que o Vasco conquiste sua primeira vitória fora de casa no Brasileirão. "O Valentim tem pedido nos treinamentos para jogarmos de forma organizada, saindo bem para o jogo e mantendo a posse de bola. O importante é aproveitarmos as oportunidades que aparecerem."

O triunfo sobre o Cruzeiro, no fim de semana, levou o Vasco a 34 pontos, na 14.ª colocação, a três da zona de rebaixamento. Maranhão relatou a dificuldade de acompanhar o confronto do lado de fora, uma vez que foi desfalque por estar suspenso.

"Vinha numa sequência boa e fiquei triste por não poder estar em campo, mas o resultado da equipe no último jogo me deixou bastante feliz. O Valentim vinha batendo na tecla de que era importante para o nosso futuro no Brasileiro voltar a vencer, ainda mais por se tratar de uma partida dentro de casa, e graças a Deus conseguimos conquistar os três pontos", celebrou.