Vasco comemora objetivo alcançado com vitória em casa

A vitória foi sofrida, mas serviu para o Vasco assegurar a liderança, mesmo que provisória, da Série B. Por isso, os jogadores do time carioca festejaram muito o triunfo por 2 a 0 sobre o Boa, em São Januário, na última sexta-feira, pela 29ª rodada da Série B, assegurada com gols marcados no final da partida.

"Estávamos precisando de mais uma vitória para chegar ao topo do campeonato. Pela primeira vez, conquistamos o nosso objetivo", disse o zagueiro Douglas Silva, destacando que o time não pode mais perder a liderança. "Agradeço a torcida que veio e nos incentivou. Não é fácil comparecer neste horário. Peço para que eles continuem vindo para nos apoiar. Agora que estamos na liderança, que assumimos a ponta, não queremos mais sair", completou.

Autor do segundo gol da partida, o atacante Edmilson agradeceu o apoio do torcedor vascaíno. "A gente mereceu a vitória desde o início. Jogamos muito bem. A torcida nos ajudou bastante. Agradeço aos torcedores por isso, assim também como ao Vasco, que me vem dando a oportunidade de mostrar o meu futebol. Essa vitória é para todos. Graças a Deus saímos vitoriosos hoje", declarou.

Agora com 54 pontos, o Vasco lidera a Série B, mas pode ser ultrapassado neste sábado, na conclusão da 29ª rodada, pela Ponte Preta, que está com 53 e receberá o Santa Cruz no Moisés Lucarelli, às 16h10. O time carioca volta a entrar em campo no próximo sábado, na Arena Pernambuco, também diante do Santa Cruz.