Vasco completa 115 anos e Dinamite exalta trajetória

RIO - Um dia depois da vitória por 2 a 0 sobre o Nacional-AM, pela Copa do Brasil, o Vasco teve mais um motivo para comemorar. Nesta quarta-feira, o clube completou 115 anos de vida com uma cerimônia pela manhã em São Januário. Além de queima de fogos, houve hasteamento das bandeiras do Brasil, de Portugal, do estado, da cidade do Rio e do clube. O presidente Roberto Dinamite falou sobre o aniversário.

"Falar do Vasco é falar de igualdade, de respeito, de dignidade, de superação. A nossa história, uma das mais bonitas do futebol, sempre foi assim. Minha vida está aqui. Foi aqui neste clube que cresci, fiz-me profissional, homem, pai. Devo tudo ao Vasco e à minha humilde família. Agradeço a todos os presidentes que por aqui passaram, uma vez que ninguém faz nada sozinho. E se o clube chegou até aqui, foi por intermédio da união de todos os vascaínos, de todos os atletas e funcionários que passaram por esta instituição centenária, que é maior do que todos nós", declarou.

Além de Dinamite, estiveram presentes na cerimônia dirigentes do clube e a presidente da Torcida Organizada do Vasco, Márcia Maria Silva. Para comemorar a data, a diretoria lançou uma campanha pedindo aos torcedores que pendurassem bandeiras vascaínas nas janelas de suas casas. Ainda nesta quinta, a comemoração terá sequência com uma solenidade na Sede Náutica da Lagoa.