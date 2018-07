Vasco compra Eder Luis e Fellipe Bastos do Benfica

RIO - O Vasco anunciou nesta terça-feira, 19, que chegou a um acordo com o Benfica pela aquisição dos direitos econômicos do atacante Eder Luis e do volante Fellipe Bastos, que assinarão novos contratos com o clube carioca nos próximos dias.

Os valores da negociação não foram revelados, mas a dupla vinha atuando por empréstimo com a camisa da equipe vascaína. O Vasco apenas informou que o negócio foi fechado de forma amigável com a diretoria do Benfica e elogiou a postura "sempre cordial e amiga" do presidente Luiz Felipe Vieira neste processo.

Agora contratado em definitivo, Eder Luis acabou sendo valorizado pelo Vasco pelo sucesso que teve pelo clube desde quando chegou a São Januário. Campeão da Taça da Liga de Portugal e do Campeonato Português pelo Benfica em 2010, o atacante se sagrou campeão da Copa do Brasil pelo time vascaíno no ano passado, quando também foi peça-chave na campanha do vice-campeonato brasileiro.

Já Fellipe Bastos, de apenas 22 anos, conseguiu se firmar como outra peça importante do Vasco, pelo qual já disputou 80 partidas, marcou 11 gols e também foi campeão da Copa do Brasil de 2011. Ele assinará um novo vínculo de cinco anos de duração com o clube, enquanto Eder Luis firmará acordo para defender o time por mais quatro anos. Os contratos de empréstimo dos dois atletas venceriam no próximo dia 30.