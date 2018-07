Vasco confirma acerto com Thiaguinho, ex-Cruzeiro

RIO - O Vasco confirmou nesta quinta-feira a contratação do jovem atacante Thiaguinho, de 21 anos, revelado nas categorias de base do Cruzeiro, que seguirá com parte dos direitos econômicos do jogador. Ele assinou contrato até o fim da temporada 2013 e os valores envolvidos na negociação não foram divulgados por ambos os clubes.

Thiaguinho apareceu com destaque na conquista do título cruzeirense no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2010, quando marcou sete gols em sete jogos e foi o artilheiro da competição. Naquele ano ele subiu para os profissionais, mas teve poucas oportunidades e passou a ser emprestado.

Em 2011, Thiaguinho atuou no Goiás, onde também teve poucas oportunidades. Já nesse ano, o jogador passou por times menores, como o Villa Nova e o Nacional de Nova Serrana, ambos de Minas Gerais. Ele retornaria ao Cruzeiro para a próxima temporada, mas voltaria a ficar encostado e, por isso, o clube optou por negociá-lo.

O atacante aparece como uma aposta jovem e barata, perfil procurado pelo Vasco para este momento de crise financeira. Além dele, o clube carioca já confirmou a contratação do goleiro Michel Alves, do volante Fillipe Soutto e do atacante Leonardo.