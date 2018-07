Vasco confirma aposentadoria de Juninho Pernambucano

RIO - Os rumores estavam cada vez mais fortes e a confirmação oficial veio na noite desta quarta-feira, logo após a vitória do Vasco por goleada sobre o Audax, por 4 a 0, em Volta Redonda (RJ). No vestiário do estádio Raulino de Oliveira, o presidente do clube, Roberto Dinamite, fez um breve pronunciamento à imprensa e anunciou a aposentadoria do meia Juninho Pernambucano. O ídolo vascaíno se despedirá oficialmente em uma entrevista coletiva na próxima segunda, em São Januário. "Quero tornar oficial a decisão do Juninho Pernambucano. Conversamos e ele decidiu encerrar a carreira. Na segunda-feira, o jogador vai dar uma coletiva para se despedir como atleta do Vasco", afirmou o mandatário.

O veterano jogador, que completa 39 anos de idade nesta quinta, desistiu de disputar o Campeonato Carioca por conta da dificuldade em recuperar a forma física. "Foi um privilégio trabalhar em período curto com o Juninho. Sei que é difícil passar por isso. A carreira, a história, conquistas, um exemplo de profissional... Tem uma história muito bonita aqui e sempre será lembrado", disse o técnico Adilson Batista.

Juninho Pernambucano sofreu uma lesão em dois músculos adutores da coxa direita no jogo contra o Santos, em novembro do ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, e desde então não voltou mais a jogar. Iniciou a temporada renovando seu contrato até 30 de maio deste ano e tentando recuperar a forma física para jogar o Campeonato Carioca. O meia não participou das últimas três atividades do Vasco em São Januário nesta semana e deu sinais de que estava decidido a se aposentar.