Vasco confirma contratação de Eduardo Costa e Misael

As contratações de Eduardo Costa e de Misael já eram dadas como certa pelos dirigentes vascaínos, mas ainda faltava fechar negócio, o que aconteceu apenas nesta quarta-feira. Assim, os dois novos reforços irão se apresentar na próxima segunda, quando todo o elenco do Vasco volta das férias.

Aos 28 anos, Eduardo Costa já passou por Grêmio, São Paulo, Espanyol, Bordeaux e Olympique de Marselha, além de ter defendido a seleção brasileira. Ele estava no Monaco, que acertou seu empréstimo até o dia 30 de junho de 2011, com possibilidade de renovação.

Misael, por sua vez, está apenas com 23 anos. Com passagens por Moto Clube e Sampaio Corrêa, ele se destacou com a camisa do Ceará no último Campeonato Brasileiro. E foi emprestado ao Vasco até o final de 2011, com opção de compra ao término do contrato.