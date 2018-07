Vasco confirma contratação de zagueiro revelado no São Paulo

O técnico Doriva, do Vasco, confirmou na tarde desta sexta-feira a contratação do zagueiro Aislan, que disputou a Série C pelo Madureira, no ano passado. O jogador é o oitavo reforço do clube para a temporada de 2015. Nesta sexta-feira, Aislan se juntou aos demais jogadores do elenco para realizar exames no clube e deve ser apresentado oficialmente em breve.

O zagueiro de 26 anos foi revelado pelo São Paulo, como uma grande promessa nas categorias de base, mas não conseguiu emplacar no time profissional. Desde então, defendeu o Guarani e o Sion (Suíça) e Madureira. Agora vai ter mais uma chance de se destacar na primeira divisão pela equipe carioca.

Na semana passada, o presidente Eurico Miranda havia anunciado a contratação do o lateral-esquerdo Christiano (ex-Bangu), lateral-direito Bruno Ferreira (ex-Portuguesa), dos meio-campistas Jean Patrick (ex-Luverdense) e Lucas (ex-Macaé), os meias Marcinho (ex-Vitória) e Julio dos Santos (ex-Cerro Porteño-PAR) e o atacante Erick Luís (ex-Bragantino).