Vasco confirma contratação do meia argentino Abelairas O Vasco confirmou nesta quarta-feira a contratação do meia argentino Matías Abelairas, que tem 26 anos e atuava no River Plate. Com compromisso assinado até o final desta temporada, ele é o terceiro reforço vascaíno para 2012, depois das chegadas do lateral-esquerdo Thiago Feltri (ex-Atlético-GO) e do zagueiro Rodolfo (ex-Grêmio).