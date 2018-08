Vasco confirma empréstimos de Evander e Paulo Vitor para o futebol europeu

O Vasco oficializou nesta segunda-feira o empréstimo do meio-campista Evander e do atacante Paulo Vitor para o futebol europeu. Ambos foram negociados por empréstimo até o final de junho de 2019. O primeiro atuará pelo Midtjylland, da Dinamarca, enquanto que o outro jogará pelo Albacete, da Espanha.

Evander, de 20 anos, chegou a ser titular da equipe principal no início da temporada, quando Zé Ricardo estava no comando da equipe. No entanto, perdeu espaço após a parada da Copa do Mundo da Rússia. O meio-campista estreou no profissional em 2016. No total, disputou 53 partidas e fez cinco gols.

O jogador comentou a negociação em sua conta no Instagram. "Apareceu uma oportunidade e em concordância com o Vasco estou indo buscar aprendizado, crescimento e amadurecimento e agradeço a Deus por isso. Mas é muito ruim e difícil pra mim me despedir nesse momento, estou no clube desde os 8 anos de idade, passei minha adolescência aqui", escreveu.

"Meu muito obrigado a todos, diretoria, aos meus companheiros, aos treinadores que tive durante todo esse tempo, aprendi muito com cada um deles e um obrigado especial de todo o meu coração para a torcida que aplaudiu, vaiou e aprendi muito com isso, podem ter certeza e sei que faz parte da profissão. E uma coisa é certa, ninguém nunca vai tirar do meu coração que toda a minha formação foi no Club de Regatas Vasco da Gama", prosseguiu.

Paulo Vitor, de 19 anos, também veio das categorias de base e estreou profissionalmente em 2017. No total, disputou 25 partidas e fez um gol. Durante o período de empréstimo, os dois jogadores terão os salários pagos integralmente pelos clubes que estão emprestados.