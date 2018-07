Jorginho assume o comando do Vasco no lugar de Celso Roth

O Vasco confirmou neste domingo Jorginho como novo técnico. Ele substituirá Celso Roth, demitido no sábado após derrota para o Coritiba, no Maracanã, na última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A apresentação do novo comandante ao elenco está marcada para esta segunda-feira, às 9 horas, antes do treino. Logo após a atividade, às 11 horas, ele concederá entrevista coletiva.

O novo treinador terá Zinho, companheiro de tetracampeonato mundial em 1994, como auxiliar. E a missão da dupla será complicada, pois o Vasco é o lanterna da competição, com 13 pontos, a sete de deixar a zona de rebaixamento.

Ex-jogador do Vasco entre as temporadas de 2000 e 2001, Jorginho guarda boas recordações de sua passagem, quando conquistou uma Taça Guanabara, um Campeonato Brasileiro, uma Copa Mercosul e uma Taça Rio.

Jorginho iniciou sua trajetória como treinador no América-RJ e também tem passagem por Fluminense, Goiás, Figueirense, Kashima Antlers (JAP), Flamengo, Ponte Preta e Al-Wasl (Emirados Árabes).