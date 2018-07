Vasco confirma Juninho para jogo contra o Coritiba

O acordo entre as duas partes é que Juninho atue nas principais partidas, de preferência no Rio, a fim de não se desgastar nas viagens. No entanto, o Vasco depende muito do talento do craque. Foi com ele que o time iniciou uma reação há algumas rodadas no Brasileiro. Ainda assim, o "fantasma" do rebaixamento não está afastado de São Januário.

A campanha irregular do Vasco e a dependência do time a Juninho preocupam a torcida e o técnico Dorival Júnior. Mas, mesmo com a escalação do craque, não existe garantia de sucesso da equipe. Contra a Ponte Preta, na quinta-feira, Juninho perdeu pênalti e o Vasco empatou de novo (1 a 1).