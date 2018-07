Vasco confirma negociação para repatriar Helton

RIO - Sem um goleiro que inspire confiança no time - só em 2013 já revezou Alessandro, Michel Alves e Diogo Silva na posição -, o Vasco está negociando com o Porto a volta de Helton, que já defendeu o clube e chegou a ser convocado para a seleção brasileira.

O presidente do Vasco, Roberto Dinamite, não quis dar detalhes da transação, apenas confirmou que o Vasco está tentando concretizar a vinda do reforço. De acordo com outros dirigentes do clube, como o Vasco deve salários a vários jogadores e funcionários, assuntos relacionados a novas contratações são conduzidos de forma reservada por Dinamite.

Ele só vai falar mais abertamente sobre o tema quando o acordo estiver selado. Essa passou a ser a estratégia de Dinamite, a fim de evitar mal-estar entre os demais jogadores do clube. Helton foi campeão brasileiro pelo Vasco em 2000, ano em que conquistou também pelo clube o título da Copa Mercosul.