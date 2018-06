Vasco confirma Newton Drummond como o novo gerente de futebol

Aos poucos o novo presidente do Vasco vai definindo os novos nomes do futebol do clube. Seis dias após ser eleito, Alexandre Campello anunciou nesta quinta-feira que o gerente de futebol do clube vascaíno será Newton Drummond, mais conhecido pelo trabalho que fez no Internacional.

Drummond, que é formado em engenharia, estava atuando no Criciúma e, no Vasco, não terá contrato com tempo definido. Antes atuou no Vitória. Ele chega ao clube carioca com a experiência de ter participado de títulos importantes em sua passagem pelo Internacional.

Enquanto esteve no futebol do clube gaúcho, o Inter faturou dois títulos da Copa Libertadores - 2006 e 2010 - e um do Mundial de Clubes da Fifa, em 2006.

Os demais nomes do novo presidente nas principais funções, como diretor executivo, ainda não foram oficializados.