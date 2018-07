Vasco confirma retorno de garoto que já processou o clube

O Vasco confirmou, nesta segunda-feira, mais um reforço para a temporada. Depois de longo litígio com o clube, Matheus Índio está de volta a São Januário. O meio-campista de 18 anos havia deixado o time carioca por vias judiciais, reclamando o atraso no pagamento dos seus salários, e estava no Santos.

"Muito feliz por estar voltando para minha casa. O Vasco é o clube onde fui criado. É uma satisfação muito grande. Agora vou dar continuidade ao trabalho que estava sendo feito aqui. Fiquei um pouquinho fora, mas voltei agora. A torcida pode esperar muito empenho, vontade e dedicação. Não vejo a hora de botar a camisa e entrar dentro do campo para jogar", disse o meia, de 18 anos.

No Vasco desde 2004, quando tinha sete anos, Matheus sempre brilhou na base cruzmaltina, faturando o Sul-Americano Sub-17 de 2013 com a seleção brasileira. No ano passado, porém, deixou o clube e assinou com o Santos. Sua volta está relacionada ao retorno de Eurico Miranda, uma vez que foi Álvaro Miranda, filho do dirigente, quem levou o garoto do futsal para o futebol. O Vasco deve parcelar a dívida.