Vasco confirma retorno de Ricardo Gomes após AVC

RIO - O Vasco anunciou nesta terça-feira o aguardado retorno de Ricardo Gomes ao clube. Em breve comunicado no site cruzmaltino, a diretoria revela que o ex-treinador irá trabalhar novamente em São Januário, mas não estipula qual função ele irá assumir nessa nova fase da sua carreira.

De acordo com o comunicado, Ricardo Gomes vai ser apresentado já nesta quarta-feira, às 11h30, em São Januário. Ele e o presidente Roberto Dinamite vão conceder entrevista coletiva para tratar do contrato e das funções do ex-jogador no clube.

O certo é que Ricardo Gomes irá montar o elenco para 2013 e comandar o futebol do Vasco. Mas ele pode também acumular a função de treinador, trabalhando ao lado do seu auxiliar Gaúcho, que comanda interinamente a equipe depois da demissão de Marcelo Oliveira.

Depois do AVC sofrido durante o clássico entre Vasco e Flamengo, em 2011, Gomes sofreu sequelas e sua carreira era dada como encerrada. Ele precisou passar por sessões de fonoaudiologia e fisioterapia. Também precisou usar cadeira de rodas para se locomover no início do processo de reabilitação.

Gomes, no entanto, se recuperou bem do susto. No meio deste ano, os médicos já haviam liberado o treinador para retomar suas atividades normalmente. Os mesmos profissionais que operaram Gomes e acompanharam a sua recuperação atestaram que ele tem condições de voltar ao estresse do banco de reservas.