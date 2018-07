Vasco confirma retorno do zagueiro Anderson Martins

Quase uma hora depois de Anderson Martins se antecipar nas redes sociais e anunciar seu retorno ao Vasco, a diretoria do clube carioca oficializou a contratação do zagueiro, nesta quinta-feira. O jogador, que defendia o Umm Salal, do Catar, acertou contrato até junho de 2022.

O reforço se antecipou no anúncio ao postar nas redes sociais a letra de um samba da Unidos da Tijuca: "Rio de Janeiro, brasileiro, meu irmão/Eu sou, eu sou/Sou Vasco da Gama/tantas vezes campeão". A música é um dos hinos da torcida do clube de São Januário.

Aos 29 anos, o defensor volta ao clube que defendeu pela primeira vez há seis anos. Neste período, passou a maior parte do tempo em clubes do Catar. Também esteve no Corinthians, em 2014. Revelado pelo Vitória, ele fez sua primeira passagem pelo Vasco em 2011, quando participou da conquista da Copa do Brasil.