Vasco conquista quarta vitória seguida elidera o Campeonato Carioca

O Vasco retomou a liderança do Campeonato Carioca ao derrotar o Resende por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em São Januário. O time obteve a quarta vitória consecutiva e soma agora 23 pontos, um a mais que o Botafogo. Gilberto foi o autor do único gol da partida e um dos poucos poupados pela torcida do Vasco, que vaiou a equipe na saída para o intervalo e após o apito final.

O goleiro Martin Silva também teve a atuação reconhecida pela torcida. Quando o Vasco já vencia por 1 a 0, na metade do segundo tempo, ele fez uma defesa "salvadora", num lance em que Jeferson Silva teve tudo para empatar, numa finalização da pequena área.

O Vasco tomou a iniciativa de atacar e até que conseguiu boas jogadas. Numa delas, Jhon Cley deu um passe perfeito para Madson, atrás da marcação. O lateral avançou e cruzou rasteiro para Gilberto abrir o placar. O Resende apostava nos contra-ataques e chegava com algum perigo à área vascaína.

No geral, no entanto, o Vasco produzia pouco e isso tornava o jogo arrastado. Depois do intervalo, o Resende veio disposto a buscar o empate e pressionou bastante o dono da casa. Mas não obteve sucesso, muito embora tivesse criado várias oportunidades.

Novamente na liderança isolada, o Vasco voltará a jogar pelo Campeonato Carioca no próximo domingo, contra o Nova Iguaçu, às 16 horas, de novo em São Januário. No mesmo dia, o Resende terá pela frente o Botafogo, às 18h30, no Engenhão.

FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 0 RESENDE

VASCO - Martin Silva; Madson, Luan, Rodrigo (Douglas Silva) e Lorran; Serginho, Guiñazu, Julio dos Santos, Marcinho (Yago) e Jhon Cley (Bernardo); e Gilberto. Técnico - Doriva.

RESENDE - Arthur; Gabriel, Admilton, Rogério e Kim; Capone, Iuri e Marcel (Léo Silva); Geovane Maranhão (Jeferson Silva), Jhulliam (Márcio Carioca)e Gustavo. Técnico - Paulo Campos.

GOL - Gilberto, aos 19 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Lenilton Rodrigues Gomes.

CARTÕES AMARELOS - Rodrigo, Lorran, Marcel e Serginho.

RENDA - R$ 107.800,00.

PÚBLICO - 5.532 pagantes.

LOCAL - São Januário, no Rio.