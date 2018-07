Vasco consegue inscrever Nei para a Taça Guanabara

A data limite para inscrição de jogadores no primeiro turno do Campeonato Carioca era dois dias antes da quarta rodada, ou seja, nesta segunda-feira. Nei, que sequer foi anunciado oficialmente como reforço do Vasco, teve sua condição regularizada pelo clube, apesar do nome só aparecer na lista de atletas do clube no Bira nesta terça-feira.

Nei saiu do Inter porque seu contrato chegou ao fim e ele pediu alto demais para continuar no beira-rio. O lateral assinou contrato até 28 de janeiro de 2016 com o Vasco. Outro lateral contratado pelo time da Colina, o peruano Yotún, que joga pelo outro lado do campo, ainda não tem visto de trabalho no Brasil, não foi inscrito, e só vai poder estrear na Taça Rio.