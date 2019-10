Vasco conta com força da torcida para superar o desfalcado Grêmio

O Vasco vive o seu melhor momento na atual edição do Campeonato Brasileiro e sua torcida está empolgada como não acontecia há muito tempo. Por isso, São Januário deverá lotar no jogo desta quarta-feira contra o Grêmio, às 21h30, pela 29.ª rodada da competição nacional.

No começo da noite de terça-feira, a diretoria vascaína informou que 12 mil ingressos já haviam sido vendidos para a partida, o que indica que a casa estará cheia no duelo ente cariocas e gaúchos.

Diante do Grêmio, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo tentará estender sua sequência de partidas sem derrota. Já são cinco jogos de invencibilidade, série que fez do Vasco um candidato real a uma vaga na Copa Libertadores de 2020. Caso derrote o Grêmio, a equipe carioca poderá ficar a apenas quatro pontos de distância do sexto colocado do Brasileirão (os seis primeiros se classificam para o torneio continental), sendo necessário para isso que ocorra uma derrota de Corinthians ou Internacional.

O apoio da torcida em São Januário será fundamental para o time superar a frustração causada pelo empate por 1 a 1 com o Ceará, no sábado, em Fortaleza. O time de Luxemburgo jogava bem e vencia a partida, mas seu rendimento caiu na reta final e os cearenses conseguiram igualar o marcador.

O Vasco provavelmente não terá mais uma vez o zagueiro Henríquez, que ainda não se recuperou de um edema no tornozelo esquerdo. Assim como ocorreu no Castelão, Ricardo Graça deverá ser o substituto do colombiano. No meio de campo, Luxemburgo está em dúvida entre Bruno Gomes, que foi titular contra o Ceará, e Raul.

Grêmio cheio de desfalques

Por causa da participação na Copa Libertadores, o Grêmio passou boa parte do Campeonato Brasileiro jogando com o time reserva, e vai fazer quase isso nesta quarta-feira, mas por outra razão. Sete titulares estão machucados e vão desfalcar a equipe gaúcha na partida contra o Vasco.

Os zagueiros Geromel e Kannemann, os volantes Maicon e Matheus Henrique e o atacante Alisson estão lesionados e foram vetados do duelo contra os vascaínos. Além deles, o lateral-direito Leonardo e o meia Jean Pyerre, já há bastante tempo afastados da equipe, continuam sem condições de jogo.

A dupla de zaga em São Januário será formada por Paulo Miranda e David Braz, enquanto o meio de campo terá Michel, Thaciano e Pepê. O atacante Luciano, que atuou bem contra o Botafogo, na rodada passada, continuará na equipe e formará o trio ofensivo com Diego Tardelli e Everton.

Se vencer o Vasco, o Grêmio poderá ganhar duas posições na classificação do Brasileirão - para isso, será preciso que Internacional e Corinthians não vençam suas partidas. O objetivo da equipe comandada por Renato Gaúcho é conseguir a classificação para a Libertadores e, para isso, é preciso chegar entre os seis primeiros colocados (o Grêmio é atualmente o sétimo).

Além do ganho de posições, uma vitória no Rio dará ao time gaúcho moral para encarar o clássico contra o Internacional, no domingo, na sua arena, quando Renato deverá contar com as voltas de Geromel, Kannemann, Maicon, Matheus Henrique e Alisson.