Vasco conta com gol contra para empatar com Tombense pela Série B do Campeonato Brasileiro

Em mais uma partida que ficou devendo tecnicamente, o Vasco só empatou com o Tombense, por 1 a 1, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no complemento da quinta rodada da Série B do Brasileiro. O gol vascaíno foi marcado por Roger Carvalho, que mandou contra o próprio gol.

Foi o quarto empate do Vasco em cinco jogos disputados, ficando apenas na oitava posição, com sete pontos. Enquanto o Tombense conheceu o quinto empate em cinco jogos, aparecendo em 16º lugar, com cinco pontos - um a mais que o Guarani, primeiro time na zona de rebaixamento.

O Vasco voltou a apresentar muita limitação dentro de campo e logo aos cinco minutos ficou atrás no placar. Jean Lucas enfiou ótima bola para Igor Henrique, que encheu o pé esquerdo, sem chances de defesa para goleiro Thiago Rodrigues.

Como de costume, as principais jogadas do Vasco saíram dos pés do meia Nenê. Aos 17, ele avançou pelo lado esquerdo e foi derrubado na entrada da área. Os vascaínos pediram pênalti, mas o árbitro não marcou. Depois, aos 22, o mesmo Nenê cobrou falta com categoria e acertou o travessão.

Só que foi o Tombense que voltou a balançar as redes. Aos 39 minutos, Vinicius Mingotti recebeu cruzamento da direita e cabeceou para o gol, contudo, o atacante estava em posição irregular e o VAR anulou o que seria o segundo gol do time mineiro.

Na etapa final, o Vasco buscou o empate aos dez minutos. Nenê cobrou escanteio, Raniel desviou de cabeça e a bola bateu no peito de Roger Carvalho antes de entrar no gol. Gol contra do experiente zagueiro do Tombense.

Mas o Tombense não se abateu e foi para cima do Vasco em busca da vitória. Aos 12, Joseph cabeceou e a bola tocou caprichosamente na trave. Dez minutos depois, Jean Lucas arriscou de longe e obrigou Thiago Rodrigues a defender no canto direito, ainda que todo desajeitado.

Aos 29 minutos, o Vasco criou sua melhor chance de gol no segundo tempo. Nenê recebeu na esquerda e cruzou na área. Gabriel Dias se jogou, mas não alcançou a bola de cabeça, perdendo uma ótima chance. O Tombense ainda tentou ficar com a bola para fazer o segundo gol na reta final da partida, mas sem sucesso.

O Tombense volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Sport, às 21h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Já o Vasco receberá o CSA no sábado, às 19 horas, em São Januário, no Rio.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 1 X 1 VASCO

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Diego Ferreira), Jordan, Roger Carvalho e Manoel; Joseph, Zé Ricardo (Gustavo Cazonatti), Igor Henrique (Everton Galdino), Keké (Ítalo Henrique) e Jean Lucas (Reginaldo); Vinicius Mingotti. Técnico: Hemerson Maria.

VASCO - Thiago Rodrigues; Gabriel Dias, Quintero, Anderson Conceição e Riquelme (Edimar); Yuri Lara, Andrey dos Santos e Nenê (Bruno Nazário); Gabriel Pec (Palacios), Raniel (Getúlio) e Figueiredo (Lucas Oliveira). Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Igor Henrique, aos 5 minutos do primeiro tempo; Roger Carvalho (contra), aos 9 do segundo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÃO AMARELO - Jordan, Zé Ricardo e Keké (Tombense); Gabriel Dias e Nenê (Vasco).

PÚBLICO E RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).