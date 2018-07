Vasco contrata lateral-esquerdo Julinho, ex-Avaí

RIO - O Vasco anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral-esquerdo Julinho, do Avaí, por empréstimo. O jogador já realizou exames médicos e posou com a camisa cruzmaltina para o site oficial do clube. Ele chega para ocupar o lugar que era de Ramon, que deixou o Vasco para jogar no Corinthians.

"Estou muito feliz com essa oportunidade. Quero mostrar meu futebol em um clube como o Vasco, que já está na Libertadores do ano que vem", disse o lateral. O acordo por empréstimo vai até o fim de junho do ano que vem, quando o Vasco, então, teria a opção de compra de seus direitos para assinar um contrato mais longo.

A posição na esquerda vascaína está carente. Só há Márcio Careca no elenco, que não é considerado o homem ideal para ser o titular da equipe. O técnico Ricardo Gomes pediu rapidez à diretoria e foi atendido.

Para o jogo contra o Atlético-PR, sábado, Gomes está entre utilizar Careca, que reclama de dores no joelho direito (um exame de imagem não constatou lesão grave), e utilizar Jumar improvisado no setor.