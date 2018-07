Vasco contrata volante Jackson Caucaia, ex-Ituano

Isso porque Caucaia, de 28 anos, precisa retomar o condicionamento físico. Ele não atua desde setembro do ano passado, quando sofreu rompimento dos ligamentos no joelho esquerdo em partida pelo Bragantino, clube para o qual havia sido emprestado no segundo semestre. Por conta da lesão, o volante acabou devolvido ao Ituano e ficou afastado dos gramados por quase cinco meses.

Indicado pelo técnico Doriva, com quem trabalhou no Ituano, Jackson Caucaia diz ter realizado um sonho ao ser contratado pelo clube carioca. "Espero poder ajudar o Vasco como segundo volante, como me destaquei no Paulistão do ano passado. Aqui é um sonho realizado", afirmou, nesta segunda-feira.

O jogador reconheceu que precisará lutar muito por uma vaga no time titular, mas demonstrou disposição. "É uma oportunidade única defender um grande clube como o Vasco, mas sei que a concorrência é grande", declarou o volante.