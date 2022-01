Vasco passeia mais uma vez, goleia o Joinville e avança à 3ª fase da Copa SP

O Vasco aplicou mais uma goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desta vez, fez 4 a 0 para cima do Joinville, em jogo realizado no início da tarde desta quinta-feira, em Santana de Parnaíba (SP), garantindo assim a sua classificação para a terceira fase do torneio.

O adversário do Vasco sairá do confronto entre Audax-SP e SKA Brasil-SP, a ser realizado ainda nesta quinta-feira. O segundo estava no grupo do time carioca na primeira fase e deu trabalho, perdendo de virada por apenas 2 a 1.

No primeiro tempo, o Vasco amassou o Joinville e poderia ter feito uma goleada histórica. Foram duas bolas na trave em menos de oito minutos, em tentativas de Marlon Gomes e JP Galvão. Se não bastasse, o "poste" atrapalhou a vida do time carioca, desta vez em cabeçada de Figueiredo.

Demorou, mas o gol saiu aos 44 minutos. Zé Vitor cruzou para trás para o volante Andrey, uma dos principais destaques da Copinha. Ele bateu firme para fazer 1 a 0. O Vasco foi ampliar na etapa final. Aos 14, Figueiredo recebeu bela assistência de JP Galvão e tocou no fundo das redes.

A situação do Joinville complicou quando Alexandre fez dura falta em Marlon Gomes e foi expulso. Com um a mais, o Vasco teve ainda mais liberdade e fez o terceiro com Julião. E o fim foi ainda mais eletrizante. O time carioca acertou nova bola na trave, com Tavares, teve um gol anulado de Zé Vitor e fechou a conta com Pimentel. O atleta mandou um torpedo para dar números finais ao duelo.

Ainda nesta quinta-feira, mais três times carimbaram a classificação para a próxima fase. O Atlético Goianiense despachou o Água Santa, de virada, por 2 a 1, enquanto que o São Caetano avançou ao vencer o Londrina por 1 a 0. A grande surpresa ficou por conta do Iape-MA, que derrotou o São Bernardo por 2 a 0. Por fim, o Juventus eliminou o Coritiba com a vitória por 3 a 1, na Rua Javari.

Confira os jogos desta quinta-feira pela Copa São Paulo:

11 horas

São Bernardo-SP 0 x 2 Iape-MA

Londrina-PR 0 x 1 São Caetano-SP

Vasco-RJ 4 x 0 Joinville-SC

Atlético Goianiense-GO 2 x 1 Água Santa-SP

11h30

Coritiba-PR 1 x 3 Juventus-SP

15 horas

Desportivo Brasil-SP x Ceará-CE

ABC-RN x Retrô-PE

Avaí-SC x Portuguesa-SP

Palmeiras-SP x Mauá-SP

Ibrachina-SP x Oeste-SP

Canaã-BA x Real Brasília-DF

17h15

Cruzeiro-MG x Red Bull Bragantino-SP

18 horas

Audax-SP x SKA Brasil-SP

19h30

Internacional-RS x Flamengo-SP

Flamengo-RJ x Náutico-PE

21h45

São Paulo-SP x EC São Bernardo-SP