Vasco cumpre o dever de casa e derrota o Macaé em São Januário

O Vasco cumpriu o dever de casa e derrotou o Macaé por 3 a 0, nesta quinta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca. A equipe do técnico Doriva teve dificuldades para romper a forte marcação dos visitantes, mas contou com a qualidade individual de seus jogadores para garantir a vitória, que a deixou na quarta colocação, com 10 pontos.

Ex-jogador do Vasco, Everton Costa, que decidiu encerrar a carreira recentemente em razão de problemas cardíacos, foi homenageado em São Januário. Antes do apito inicial, o telão do estádio exibiu a mensagem "Força, Everton". E os jogadores vascaínos também empunharam camisas com a mesma inscrição.

O jogo começou em ritmo bastante lento. O Vasco administrava a posse de bola, trocava muitos passes, mas não conseguia levar perigo aos visitantes, que forçavam a marcação a espera de uma brecha para contra-atacar.

O Vasco precisou apelar para a qualidade individual de seus jogadores para transpor a defesa do Macaé. Aos 32 minutos, Bernardo marcou o primeiro gol em cobrança falta na entrada da área. O meia fez um golaço ao bater no ângulo do goleiro Ricardo Berna. Pouco depois, aos 38, foi a vez de Montoya arriscar de fora da área para ampliar o resultado.

Para se recuperar, o Macaé partiu para o ataque no segundo tempo. O Vasco, por sua vez, tentava resistir às inúmeras bolas alçadas em sua área. E a defesa cumpriu bem seu papel, mostrando por que é a menos vazada da competição. Aos 40 minutos, mais uma vez de falta, os donos da casa chegaram ao terceiro gol em boa cobrança do zagueiro Rodrigo. Jhon Cley ainda teve uma chance clara no último minuto, mas desperdiçou.

FICHA TÉCNICA

VASCO 3 x 0 MACAÉ

VASCO - Martin Silva; Ney, Rodrigo, Luan e Christiano; Guiñazú, Serginho, Bernardo, Julio dos Santos, Montoya (Jhon Cley) e Marcinho; Rafael Silva (Thalles). Técnico: Doriva.

MACAÉ - Ricardo Berna; Dos Santos, Brinner, Filipe Machado e Diego; Gedeil, Alisson (Éberson), Juninho (Marquinho) e Aloísio (Pedro Oldoni); Pipico e Giancarlo. Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Bernardo, aos 32, e Montoya, aos 38 minutos do primeiro tempo; Rodrigo, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guiñazu, Montoya e Jhon Cley (Vasco); Brinner (Macaé).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhães de Miranda.

RENDA - R$ 92.415,00.

PÚBLICO - 5.418 pagantes (5.831 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).