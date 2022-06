Maurício Souza estreia no comando do Vasco em busca da vice-liderança da Série B do Brasileiro

Único invicto na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama visita o Londrina neste sábado, no Estádio do Café, em Londrina, com chance de assumir a vice-liderança. O jogo, marcado para as 16 horas, é válido pela 13ª rodada e marca a estreia de Maurício Souza no comando cruzmaltino.

Anunciado na última segunda-feira para substituir Zé Ricardo, que aceitou uma proposta do futebol japonês, Maurício Souza assume o Vasco na terceira colocação, com 24 pontos conquistados em seis vitórias e seis empates. Essa será a sua primeira experiência como treinador profissional, apesar de ter comandado o rival Flamengo, onde fez sucesso na base, de forma interina em algumas oportunidades.

"Para falar a verdade, do fundo do coração, entendo todo tipo de rejeição (da torcida). Isso é paixão, isso é Vasco da Gama. O torcedor quer o que tem de melhor. Não trago para o lado pessoal. Um dos meus objetivos aqui no Vasco é, no final, se eu puder, dar um abraço em cada um que mostrou algum tipo de rejeição. Tenho certeza de que a vontade deles não é maior do que a minha. Pode ser igual, mas não é maior", disse Maurício Souza em sua apresentação.

Embalado por duas vitórias seguidas, ambas sob o comando interino do auxiliar fixo Emílio Faro, o Vasco precisa emplacar a trinca para assumir a vice-liderança, que hoje pertence ao Bahia, com 25. O time baiano, porém, já entrou em campo pela 13ª rodada e foi derrotado pela Chapecoense, por 1 a 0, em casa.

Em relação ao time que ganhou do líder Cruzeiro, por 1 a 0, no Maracanã, no último domingo, Maurício Souza vai procurar mexer o menos possível. A única alteração deve ser no meio-campo. Andrey Santos retorna depois de cumprir suspensão e defender a Seleção Brasileira Sub-20 no lugar de Matheus Barbosa.

A missão do Vasco, porém, não será nada fácil. Apesar de aparecer apenas no meio da tabela de classificação, com 15 pontos, o Londrina ainda está invicto diante do seu torcedor. Até aqui, o time tem três vitórias e três empates no Estádio do Café, que deve receber um grande público. O treinamento da última quinta-feira foi aberto e contou com a presença de aproximadamente 200 pessoas.

"É sempre bom ter o torcedor ao teu lado, ter essa sintonia, essa química, essa sinergia, jogando junto. Não é porque venceu ou porque é o Vasco. O clube deve exercer isso frequentemente", comentou o técnico Adilson Batista, que passou pelo Vasco da Gama entre 2013 e 2014.

Apesar de ter vencido a Ponte Preta, por 2 a 1, em pleno Moisés Lucarelli, no último final de semana, o Londrina deve ter quatro mudanças no time titular. O lateral-direito Samuel Santos e o volante Jhonny Lucas retornam de suspensão. Por outro lado, as baixas são o volante João Paulo, pelo terceiro amarelo e o atacante Gabriel Santos, expulso.