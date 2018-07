Vasco dá início a semana completa de treinos e mira ponta

O Vasco só volta a jogar no próximo sábado, contra o Santa Cruz, pela Série B. Com isso, pela primeira vez o técnico Joel Santana está tendo uma semana para se concentrar apenas nos treinamentos. Esse período de preparação ocorre em um momento conveniente, já que o time carioca está empatado em pontos com a líder Ponte Preta e determinado na luta para assumir de vez a ponta da competição.

Além disso, a equipe vai ter o retorno de três dos seus principais jogadores. O goleiro Martín Silva e o atacante Thalles voltam das seleções uruguaia e brasileira sub-21, respectivamente. O volante Guiñazu cumpriu suspensão na última partida e também terá condições de reforçar o Vasco.

Depois de receberem dois dias de folga após a vitória por 2 a 0 sobre o Boa, na sexta-feira, os jogadores se reapresentaram ao clube para o treinamento na tarde desta segunda-feira. Eles participaram de atividades regenerativas e de reforço físico nas areias do centro de treinamento do CFZ, na zona oeste do Rio. Na terça-feira, os atletas voltam a treinar novamente, pela manhã.