Vasco define numeração e Tenório fica com a camisa 11

Tenório já havia dito ser fã do ex-atacante da seleção brasileira e chegou a pedir para usar a camisa 11. A diretoria vascaína prontamente atendeu o desejo do jogador, que foi contratado para suprir a ausência de Elton, que foi para o Corinthians, e deve começar o ano como titular, no lugar do contestado Alecsandro.

Outro reforço estrangeiro, o meia argentino Matías Abelairas optou por manter o número que usava no River Plate e será o camisa 38. Os outros novos contratados, o zagueiro Rodolfo e o lateral-esquerdo Thiago Feltri, ficaram com a 4 e com a 2, respectivamente.

De resto, nenhuma novidade. Os principais jogadores da equipe mantiveram a numeração utilizada em 2011. Como Felipe, que usará a 6, Juninho Pernambucano, com a 8, Diego Souza, com 10, e Dedé, com a 26.

AMBIENTE ANIMA GRUPO - Diego Souza, aliás, não escondeu a empolgação com a pré-temporada da equipe, que está sendo realizada em Atibaia, no interior de São Paulo. O jogador afirmou que o bom ambiente no grupo "serve como estímulo" neste momento longe da família.

"Isso aqui já se tornou uma família e é muito bom ficar junto com todos na concentração, independente de ficar longe dos nossos familiares. Esse clima que construímos faz com que nos sintamos na nossa casa e serve como um estímulo para seguir firme no trabalho", disse, ao site oficial do clube.

Confira a numeração fixa do Vasco para 2012:

1 - Fernando Prass

2 - Thiago Feltri

4 - Rodolfo

5 - Eduardo Costa

6 - Felipe

7 - Eder Luis

8 - Juninho

9 - Alecsandro

10 - Diego Souza

11 - Tenorio

12 - Alessandro

15 - Jonathan

16 - Douglas

18 - Jumar

19 - Nilton

21 - Fellipe Bastos

22 - Kim

23 - Fagner

25 - Diogo

26 - Dedé

27 - Diego Rosa

28 - Jomar

30 - Conrado

31 - Bernardo

33 - Renato Silva

35 - Allan

37 - Rômulo

38 - Abelairas

43 - Max

44 - Willian Barbio

45 - Chaparro