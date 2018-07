Vasco depende de empate para chegar à Sul-Americana Não era o sonho de ninguém no início do Campeonato Brasileiro. Mas foi o que restou ao Vasco na última rodada. O time precisa de um empate contra o Ceará, neste domingo, às 17 horas, em São Januário, para garantir uma vaga para a Copa Sul-Americana do ano que vem.