Vasco derrota Ceará no encerramento do Brasileirão

O Vasco garantiu presença na Copa Sul-Americana de 2011, ao derrotar sem dificuldade o Ceará por 2 a 0, neste domingo, em São Januário, pela última rodada do Brasileirão. O time carioca foi sempre superior, muito embora o jogo tenha sido arrastado na maior parte do tempo, o que irritou a torcida vascaína.

Veja também:

BRASILEIRÃO - Classificação | Resultados

Com a vitória na despedida do Brasileirão, o Vasco terminou com 49 pontos, em 11º lugar. Já o Ceará, mesmo com a derrota no Rio, também estará na Copa Sul-Americana de 2011: ficou na 12ª colocação, com 47 pontos.

Num escanteio cobrado por Ramon, o zagueiro Dedé subiu mais que toda a zaga do Ceará e abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. O gol deu mais tranquilidade ao time comandado pelo técnico Paulo Cesar Gusmão. Logo depois, Allan passou na medida para Éder Luís, que desperdiçou a oportunidade de ampliar.

No segundo tempo, o Vasco foi rápido na definição da partida. Aos 2 minutos, Bruno Paulo aproveitou descuido da defesa do Ceará e completou para o gol. Com isso, o time carioca ficou absoluto no jogo. Poderia ter feito outros gols, principalmente depois que Heleno foi expulso por falta violenta, deixando o Ceará com um jogador a menos em campo. Mas a vitória ficou mesmo nos 2 a 0.

VASCO - 2 - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Douglas e Ramon; Jumar, Rômulo, Allan e Caíque; Bruno Paulo (Jonathan) e Éder Luís. Técnico - Paulo Cesar Gusmão.

CEARÁ - 0 - Michel Alves; Boiadeiro, Erivélton, Fabrício e Eusébio; Heleno, Michel, Júnior Cearense (Camilo) e Reina (Luizinho); Marcelo Nicácio (Kempes) e Magno Alves. Técnico - Dimas Filgueiras.

Gols - Dedé, aos 32 minutos do primeiro tempo; e Bruno Paulo, aos 2 minutos do segundo tempo; Árbitro - Wilson Luiz Seneme; Cartão amarelo - Erivélton, Heleno, Boiadeiro, Jumar e Allan; Cartão vermelho - Heleno; Renda - R$ 75.525,00; Público - 2.989 pagantes; Local - Estádio de São Januário, no Rio.