Vasco derrota Flamengo de virada e vai à final da Taça Guanabara

O Vasco venceu o clássico contra o Flamengo por 2 a 1, de virada, na noite desta quarta-feira, e garantiu a primeira vaga na decisão da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. A partida foi marcada por uma chance incrível desperdiçada por Deivid ainda no primeiro tempo, quando o duelo estava empatado por 1 a 1.

O lance custou ao Flamengo a invencibilidade no Engenhão - jamais havia perdido um clássico para rivais cariocas no estádio - e a eliminação na Taça Guanabara. Os vascaínos, por sua vez, comemoram o triunfo sobre o rival enquanto aguardam o vencedor da outra semifinal, entre Botafogo e Fluminense. O duelo será disputado nesta quinta, às 21 horas, também no Engenhão.

Vasco e Flamengo fizeram um primeiro tempo eletrizante. O time de São Januário era comandado pelo inspirado Juninho Pernambucano enquanto a equipe de Joel Santana era liderada por Ronaldinho Gaúcho, Vagner Love e Léo Moura.

O Flamengo saiu na frente, logo os 2 minutos. Vagner Love recebeu a bola quase no meio campo, limpou a jogada próximo à entrada da área, bateu forte de esquerda e fez um lindo gol. Fernando Prass não conseguiu alcançar a bola, que entrou no ângulo.

O empate, porém, veio aos 14. Juninho Pernambucano arriscou de longe, a bola quicou, Felipe não segurou e Alecsandro aproveitou o rebote: 1 a 1. Embalado, o Vasco criou outras duas grandes oportunidades na sequência, com Juninho.

O Flamengo respondeu no contra-ataque. Deivid, que já havia desperdiçado boa chance, protagonizou um lance bizarro aos 36. Depois de uma bela jogada individual de Léo Moura, Deivid, sozinho, diante do gol vazio, chutou na trave. A torcida do Vasco, jocosamente, gritou "Deivid é seleção". Na saída para o intervalo, o atacante admitiu: "Foi o gol mais perdido da minha vida".

O segundo tempo manteve o equilíbrio. Pelo menos até o Vasco aproveitar a única boa chance que teve na etapa. Aos 32, Kim cruzou para a área, Fagner cabeceou, Felipe defendeu, mas a bola sobrou para Diego Souza, que, também de cabeça, marcou. A partir daí, o Vasco só precisou administrar o resultado.

Com a vitória, o time de São Januário manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Carioca: oito vitórias. Desempenho que contrasta com a pífia campanha do ano passado, quando a equipe fez o pior início de torneio estadual da sua história.

VASCO 2 X 1 FLAMENGO

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Rodolfo (Renato Silva) e Thiago Feltri; Nilton, Fellipe Bastos, Juninho Pernambucano (Felipe) e Diego Souza; Wiliam Barbio (Kim) e Alecsandro. Técnico: Cristóvão Borges

FLAMENGO - Felipe; Léo Moura (Rafael Galhardo), Gustavo, Welinton e Junior Cesar; Airton (Negueba), Willians, Renato e Ronaldinho Gaúcho; Vagner Love e Deivid (Botinelli). Técnico: Joel Santana

GOLS - Vagner Love, aos 2, e Alecsandro, aos 14 minutos do primeiro tempo. Diego Souza, aos 32 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Ronaldinho Gaúcho, Negueba (Flamengo); Thiago Feltri (Vasco)

ÁRBITRO - Luiz Antonio Silva dos Santos

RENDA - R$ 590.240,00

PÚBLICO - 18.305 pagantes

LOCAL - Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro