Vasco derrota Guarani em jogo-treino em Atibaia O Vasco derrotou o Guarani por 2 a 1, em jogo-treino realizado nesta quinta-feira, em Atibaia, no interior paulista. Numa atividade com dois tempos de 30 minutos, a vitória vascaína veio com gols do lateral-direito André Rocha e do atacante Kléber - o zagueiro Jorge Luiz, que já defendeu o clube carioca entre 2006 e 2008, descontou.