Vasco derrota o Atlético-GO e se isola na liderança da Série B do Brasileiro

A eliminação na Copa do Brasil para o Santos não abalou o Vasco. Na segunda decisão da semana, o time cruzmaltino reagiu bem e venceu o Atlético Goianiense por 2 a 0, neste sábado, no estádio de São Januário, no Rio. O triunfo pela 27.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro garantiu aos cariocas a liderança isolada e um pouco de alívio na reta final da temporada.

Líder desde a primeira rodada, o Vasco tem 51 pontos, três a mais que o Atlético, o segundo colocado. Pela 28.ª rodada, o time do técnico Jorginho enfrenta o Náutico, no próximo sábado, na Arena Pernambuco, no Recife, enquanto que os goianos recebem o Joinville, no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, nesta terça-feira.

Para disparar na liderança, o Vasco fez 15 minutos que lembraram o melhor momento na temporada. Com ampla posse de bola, o time se impôs em campo e não demorou a balançar as redes. Aos sete, Alan lançou Éderson, que aproveitou a saída errada de Kléver para fazer 1 a 0. Dois minutos depois, a dupla entrou novamente em ação, mas desta vez o centroavante pegou mal na bola e perdeu a chance.

Em vantagem, o time cruzmaltino diminuiu o ritmo e viu o Atlético crescer na partida, embora sem ameaçar o goleiro Martin Silva. O uruguaio foi acionado apenas duas vezes, em cobrança de falta de Michel e em finalização de Gilsinho, ambas sem perigo. Sem o mesmo comportamento agressivo, o Vasco pouco chegou ao ataque, com apenas uma finalização de Nenê para fora.

Com a liderança em jogo, o segundo tempo foi mais aberto. Aos três minutos, Michel marcou de cabeça, mas o árbitro marcou falta. Aos nove, Marquinho driblou Luan, finalizou e viu Martin Silva fazer ótima defesa. A resposta vascaína não demorou com Nenê, em tentativa de cobertura. Aos 15, Madson recebeu bola na entrada da área e acertou a trave.

Aos 32 minutos, o Vasco respirou aliviado. Após cobrança de falta de Andrezinho, Éderson completou de cabeça e fez 2 a 0. O Atlético sentiu o gol e por pouco não sofreu uma goleada. Luan e Nenê fizeram duas tentativas, mas pararam na defesa rubro-negra. Aos 48, Madson recebeu passe livre na área, mas desperdiçou a chance de ampliar ainda mais a vitória que garantiu o Vasco na liderança por mais uma rodada.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 ATLÉTICO-GO

VASCO - Martín Silva; Yago Pikachu (Madson), Luan, Rodrigo e Alan; Diguinho, Douglas, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique (Caio Monteiro) e Éderson (Fellype Gabriel). Técnico: Jorginho.

ATLÉTICO-GO - Kléver; Matheus Ribeiro, Marllon, Lino e Romário; Pedro Bambu (Luiz Fernando), Michel, Marquinho, Jorginho e Gilsinho (Lucas Crispim); Júnior Viçosa (Alison). Técnico: Marcelo Cabo.

GOLS - Éderson, aos 7 minutos do primeiro tempo; Éderson, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diguinho, Martin Silva, Alan e Yago Pikachu (Vasco); Gilsinho (Atlético-GO).

ÁRBITRO - Felipe Duarte Varejão (ES).

RENDA - R$ 143.720,00.

PÚBLICO - 5.437 pagantes (6.525 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).