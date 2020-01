Vasco derrota o Goiás de virada e vai encarar o Grêmio na Copinha

O Vasco se classificou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer, de virada, o Goiás por 4 a 2, nesta quinta-feira, em Itapira (SP). Os goianos ficaram na frente duas vezes, mas os cariocas buscaram o empate e venceram no segundo tempo.

Vinícius, Caio Lopes, Luan e Arthur anotaram os gols do Vasco, enquanto que João Lucas e João Marcos fizeram para o Goiás. O Vasco, agora, enfrentará o Grêmio, que também venceu o Atlético-MG, de virada, por 4 a 1, em Mogi das Cruzes (SP).

O Goiás abriu o marcador aos 11 minutos. João Lucas recebeu no meio da zaga e contou com a sorte. O goleiro Fintelman tentou o corte, a bola bateu no jogador goiano e estufou as redes. O Vasco, porém, não se deu por vencido. Vinicius pegou rebote de Luys Felipe e deixou tudo igual para os cariocas aos 19.

A partida ganhou emoção e o Goiás voltou a ficar na frente. Aos 26 minutos, após contra-ataque, Marinho, na linha de fundo, serviu João Marcos, que acertou de primeira. Cinco minutos depois, o Vasco buscou o empate. Caio Lopes recebeu de MT e acertou o ângulo.

No segundo tempo, o Vasco virou aos 26 minutos. Luan, que tinha acabado de entrar, recebeu de Arthur e, de frente para o gol, bateu cruzado. Aos 49, Arthur fez mais um ao aproveitar falha de Vanderley e decretou a classificação carioca.