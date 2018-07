Vasco derrota o Joinville e assume 2º lugar da Série B

Com gols de Dakson e Thalles, o Vasco derrotou o Joinville por 2 a 0, nesta sexta-feira, no estádio de São Januário, no Rio, e alcançou a vice-liderança provisória da Série B do Campeonato Brasileiro. Com 47 pontos, em 26 rodadas, o time encostou nos catarinenses, ficando atrás nos critérios de desempate duas vitórias a menos (14 a 12).

Contra o líder do campeonato, o Vasco fez uma de suas melhores exibições na Série B. Não que tenha dominado o jogo ou tido muito mais posse de bola; o time de São Januário soube trocar bons passes, realizar tabelas e construir jogadas de ataque. E isso diante de uma equipe que, mesmo fora de casa, não abdicou de jogar.

Insatisfeito com o rendimento da equipe nas últimas partidas, o técnico Joel Santana mudou o Vasco. Pedro Ken ganhou a vaga de Fabrício e Maxi Rodriguez cedeu lugar a Thalles. Com isso, o time ganhou em movimentação no meio de campo, a ponto de Guiñazu voltar a arriscar jogadas de ataque.

O placar foi aberto aos 16 minutos. Thalles fez boa jogada pelo meio e abriu na direita para Diego Renan, que foi até a linha de fundo e cruzou no meio da área para Dakson, de primeira, mandar no canto esquerdo. Na etapa final, o Vasco seguiu ofensivo. Mas, agora, explorando os espaços que o Joinville passou a ceder. Assim, Diego Renan e Marlon se soltaram mais ao apoio e eram frequentemente vistos na linha de fundo.

O placar foi ampliado aos 13 minutos, quando Marlon recebeu passe de Douglas, foi até a linha de fundo e cruzou para Thalles, de cabeça, mandar para o gol. Nos minutos seguintes, o time vascaíno seguiu pressionando, mas o Joinville se fechou na grande área.

Depois disso, o técnico Hemerson Maria decidiu mexer na equipe catarinense. Fabinho entrou na vaga de Edigar Junio, sumido durante praticamente toda a partida, e o Joinville esboçou alguns ataques. Mas só foi ter uma boa chance de descontar aos 45 minutos, quando Everton chutou de longe e Guiñazu desviou para escanteio.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 x 0 JOINVILLE

VASCO - Martin Silva; Diego Renan, Rodrigo, Douglas Silva e Marlon; Guiñazu, Pedro Ken, Dakson (Jhon Cley) e Douglas (Lucas Crispim); Thalles (Montoya) e Kleber. Técnico: Joel Santana.

JOINVILLE - Ivan; Edson Ratinho, Bruno Aguiar, Guti e Rogério; Naldo, Washington (Eduardo Ramos), Everton e Marcelo Costa (Schwenck); Hugo e Edigar Junio (Fabinho). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS - Dakson, aos 23 minutos do primeiro tempo; Thalles, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Bruno Aguiar (Joinville).

ÁRBITRO - Vinicius Furlan (SP).

RENDA - R$ 109.880,00.

PÚBLICO - 7.151 pagantes (7.917 no total).

LOCAL - Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).